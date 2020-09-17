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Стало відомо про можливі фальсифікації на виборах в Дніпропетровській області

Новость на русском → Дніпро, Четвер 17 вересня 2020 19:30
Стало відомо про можливі фальсифікації на виборах в Дніпропетровській області Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Дніпропетровській області в ключові виборчі комісії призначають людей, які можуть бути наближені до олігарха Ігорю Коломойському, голови облради Святослава Олійника та місцевого бізнесмена Олександра Петровського.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні місцевого видання "Дніпро. Головне".

Зокрема, журналісти встановили, що Сергій Жарко, який став головою Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії від партії Зеленського "Слуга Народу", є бізнес-партнером відомого в Дніпрі юриста Олексія Корнілова.

Той у списках не значиться, але відомий як "фахівець по роботі з комісіями" і фальсифікаціями. Крім того, його пов'язують з Петровським.

Також на початку вересня партія "Голос" замінила двох своїх представників у ТВК на Євгенія і Олену Текутєвих. Сімейство адвокатів співволодіє консалтинговою компанією "Кортес", яка прописана за тією ж адресою, що і офіс юриста Олексія Корнілова.

Також варто відзначити, що Текутєвих і раніше працювали у виборчих комісіях та їх помічали у фальсифікаціях, зокрема проти Краснова і Філатова. Примітно, що у виборчій комісії Центрального району у Дніпрі також буде син Текутєвих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Комітету виборців України, голова Дніпропетровської ОДА Святослав Олійник не виконав на своєму посту жодного з передвиборних обіцянок.

Згідно з результатами липневого соціологічного дослідження "СОЦІС" свідчать, що за чинного мера Дніпра Бориса Філатова в Дніпрі готові проголосувати 43%

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