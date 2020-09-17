Стало известно о возможных фальсификациях на выборах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области в ключевые избирательные комиссии назначают людей, которые могут быть приближены к олигарху Игорю Коломойскому, главе облсовета Святославу Олейнику и местному бизнесмену Александру Петровскому.

Об этом говорится в журналистском расследовании местного издания "Днепр. Главное".

В частности, журналисты установили, что Сергей Жарко, который стал главой Днепропетровской областной территориальной избирательной комиссии от партии Зеленского "Слуга Народа", является бизнес-партнером известного в Днепре юриста Алексея Корнилова.

Тот в списках не значится, но известен как "специалист по работе с комиссиями" и фальсификациям. Кроме того, его связывают с Петровским.

Также в начале сентября партия "Голос" заменила двух своих представителей в ТИК на Евгения и Елену Текутьевых. Семейство адвокатов совладеет консалтинговой компанией "Кортес", которая прописана по тому же адресу, что и офис юриста Алексея Корнилова.

Также стоит отметить, что Текутьевы и ранее работали в избирательных комиссиях и их замечали в фальсификациях, в частности против Краснова и Филатова. Примечательно, что в избирательной комиссии Центрального района в Днепре также будет сын Текутьевых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла монополизация состава избирательных комиссий представителями партий "Слуга народа" и "За будущее".

Как писало РБК-Украина, по данным Комитета избирателей Украины, глава Днепропетровской ОГА Святослав Олейник не выполнил на своем посту ни одного из предвыборных общений.

Согласно результатам июльского социологического исследования "СОЦИС" свидетельствуют, что за действующего мэра Днепра Бориса Филатова в Днепре готовы проголосовать 43%