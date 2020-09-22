ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Столична "Батьківщина" презентувала свою програму

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 вересня 2020 09:41
Столична "Батьківщина" презентувала свою програму Фото: під час конференції партії (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Київська організація партії "Батьківщина" презентувала свою передвиборну програму - "Київ заслуговує на краще!". Документ містить 10 пунктів.

Про це повідомляє сайт політсили.

Так, у партії Юлії Тимошенко планують провести масштабний аудит столиці з тим, щоб надалі раціонально використовувати ресурси та бюджет Києва на користь киян. Аудит стосуватиметься і технічного стану будинків. Місто має розпочати програму капітальних ремонтів застарілого житла коштом бюджету.

Крім того, команда "Батьківщини" планує встановити справедливі тарифи на комунальні послуги та забезпечити безперебійне постачання тепла і гарячої води.

Столична &quot;Батьківщина&quot; презентувала свою програму

Передбачається запровадження муніципальної програми медичного страхування киян.

Щоб позбутися заторів, у "Батьківщині" планують удвічі збільшити кількість сучасного громадського транспорту (переважно трамваїв), прибравши маршрутки.

"Ми знаємо, як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу. Це буде місто, у якому хочеться жити та працювати. Ми це зробимо", - зазначено у програмі київської "Батьківщини".

Презентуючи програму, кандидат в мери від "Батьківщини" Олексій Кучеренко наголосив, що Київ перебуває в потужній та системній управлінській кризі, яка пов’язана із непрофесійною та неефективною владою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Батьківщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

До першої п’ятірки кандидатів у депутати Київради також увійшли голова Київської міської"Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гoцуляк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Батьківщина Тимошенко Київ Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Призначено нового виконуючого обов'язки директора ГБР
Инна Собораредактор стрічки новин Призначено нового виконуючого обов'язки директора ГБР