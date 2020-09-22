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Столичная "Батькивщина" презентовала свою программу

Новина українською → Киев, Вторник 22 сентября 2020 09:41
Столичная "Батькивщина" презентовала свою программу Фото: во время конференции партии (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Киевская организация партии "Батькивщина" презентовала свою предвыборную программу - "Киев заслуживает на лучшее!". Документ содержит 10 пунктов.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Так, в партии Юлии Тимошенко планируют провести масштабный аудит столицы с тем, чтобы в дальнейшем рационально использовать ресурсы и бюджет Киева на пользу киевлян. Аудит коснется и технического состояния домов. Город должен начать программу капитальных ремонтов устаревшего жилья за счет бюджета.

Кроме того, команда "Батькивщины" планирует установить справедливые тарифы на коммунальные услуги и обеспечить бесперебойную поставку тепла и горячей воды.

Столичная &quot;Батькивщина&quot; презентовала свою программу

Предполагается внедрение муниципальной программы медицинского страхования киевлян.

Чтобы избавиться от пробок, в "Батькивщине" планируют вдвое увеличить количество современного общественного транспорта (преимущественно трамваев), убрав маршрутки.

"Мы знаем, как сделать Киев одной из лучших столиц Европы и мира. Это будет город, в котором хочется жить и работать. Мы это сделаем", - указано в программе киевской "Батькивщины".

Представляя программу, кандидат в мэры от "Батькивщины" Алексей Кучеренко подчеркнул, что Киев находится в мощном и системном управленческом кризисе, который связан с непрофессиональной и неэффективной властью.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

В первую пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли председатель Киевской городской"Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт государственной политики развития предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гоцуляк.

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