ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через смерть кандидата в мери Борисполя у місті проведуть повторні вибори

Новость на русском → Бориспіль, Середа 28 жовтня 2020 14:10
Через смерть кандидата в мери Борисполя у місті проведуть повторні вибори Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Керівник громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що у зв'язку зі смертю мера Борисполя Анатолія Федорчука у місті проведуть повторні вибори.

Про це вона розповіла у коментарі РБК-Україна.

"У разі смерті кандидата до встановлення результатів він вважається таким, що вибув. Там, наскільки я розумію, місто понад 75 тисяч. В цьому випадку у Борисполі повинні бути оголошені повторні вибори. Вони не відбулися. п 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу", - сказала Айвазовська.

Федорчук за результатами голосування 25 жовтня набрав найбільшу кількість голосів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 280 Виборчого кодексу, ТВК приймає рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231, тобто, у разі смерті.

Нагадаємо, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Він лідирував на місцевих виборах.

Напередодні про захворювання Анатолія Федорчука COVID-19 повідомляли в партії "Наш край", від якої він балотувався на посаду мера Борисполя.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 28 жовтня біля нього зупинилося серце. Він потребував кисневої терапії.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували новий антирекорд по летальних випадках від COVID-19 - померли 165 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Борисполь ОПОРА Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного
РБК-Українаінформаційне агентство Бойовики стріляли поблизу Пісок і Водяного