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Тимошенко: "Батьківщина" - альтернатива чинній владі

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 13:19
Тимошенко: "Батьківщина" - альтернатива чинній владі Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Офіційні дані ЦВК свідчать, що "Батьківщина" посіла друге місце за кількістю депутатів по всій країні, поступившись лише "Слузі народу". Це означає, що люди чітко сказали, кого бачать альтернативою чинній владі.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час прес-конференції в Києві.

"Ці місцеві вибори, як я і попереджала, були всеукраїнським національним референдумом довіри чи недовіри чинному президенту. Також це був загальнонаціональний референдум сприйняття, підтримки або непідтримки стратегічного курсу, який проводиться у нашій державі", - зауважила лідер партії.

Тимошенко переконана: те, що за партію влади проголосували лише 17,6%, означає, що понад 80% людей в країні виступили проти чинного курсу.

"Народ України сказав своє "за" докорінну зміну стратегії на стратегію національного розвитку, зміцнення держави, за економічний націоналізм, за те, щоб уся політика держави була поставлена на службу кожному українцю", - упевнена лідер "Батьківщини".

Місцеві вибори 25-го жовтня, на думку Тимошенко, показали, що суспільство визначилося не тільки з несприйняттям курсу влади, вони ще й чітко назвали альтернативу їй.

"Альтернатива цій владі - "Батьківщина", яка з усіх опозиційних сил отримала перемогу на цих місцевих виборах та привела до рад по всій країні 4 500 депутатів. "Батьківщина" сьогодні є альтернативою чинній владі не тільки кількісно, а й змістовно", - наголосила вона, нагадавши що її команда має стратегію докорінних змін державної політики.

Тепер, наголосила лідер "Батьківщини", потрібно, не гаючи часу, консолідувати всі зусилля місцевих громад і спільно започаткувати нову стратегію, яка відповідає національним інтересам.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, сукупна підтримка п'яти парламентських партій на місцевих виборах 25 жовтня склала 51% (на виборах у Верховну раду 2019 році вони отримали 78%). При цьому, в областях, де не були представлені потужні місцеві партії, парламентські партії отримали набагато більшу підтримку.

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