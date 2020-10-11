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Тимошенко: місцеві вибори - шанс змінити стратегію розвитку країни

Новость на русском → Вінниця, Неділя 11 жовтня 2020 16:02
Тимошенко: місцеві вибори - шанс змінити стратегію розвитку країни Фото: Юлія Тимошенко у Вінниці (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Місцеві вибори 25 жовтня дають людям можливість привести до влади сильні професійні команди на місцях, які, об’єднавшись, зможуть припинити експерименти над країною.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час зустрічі з представниками малого бізнесу у Вінниці.

"Маніпуляції з цінами на газ, скорочення соціальних виплат, розпродаж української землі іноземцям, продаж з молотка об’єктів стратегічної власності - обравши на виборах "кота в мішку", країна сьогодні отримує все нові й нові "сюрпризи" у вигляді псевдореформ, які не спрямовані на краще життя людей", - заявила Тимошенко.

Політик переконана, саме місцеві вибори зможуть привести команди, які не входять у провладну більшість, і тоді сила громад зможе почати змінювати політику в країні.

"Нам треба негайно діяти, й у нас є шанс це зробити на виборах 25-го жовтня - сказати "ні" хибному курсу влади. Сьогодні люди мають для цього всі можливості. Тому до вибору потрібно поставитися відповідально, обирати не рекламні гасла, а справжніх професіоналів, які б на ділі показали, що їм можна довіряти", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко закликала владу негайно створити Національний штаб боротьби з COVID-19, та запропонувала перелік невідкладних дій, які, на її думку, треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.

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