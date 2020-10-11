ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Тимошенко: местные выборы - шанс изменить стратегию развития страны

Новина українською → Винница, Воскресенье 11 октября 2020 16:02
Тимошенко: местные выборы - шанс изменить стратегию развития страны Фото: Юлия Тимошенко в Виннице (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Местные выборы 25 октября дают людям возможность привести к власти сильные профессиональные команды на местах, которые, объединившись, смогут прекратить эксперименты над страной.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с представителями малого бизнеса в Виннице.

"Манипуляции с ценами на газ, сокращение социальных выплат, распродажа украинской земли иностранцам, продажа с молотка объектов стратегической собственности - избрав на выборах "кота в мешке", страна сегодня получает все новые и новые "сюрпризы" в виде псевдореформ, которые не направлены к лучшему жизнь людей", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена, именно местные выборы смогут привести команды, которые не входят в провластное большинство, и тогда сила общин сможет начать менять политику в стране.

"Нам надо немедленно действовать, и у нас есть шанс это сделать на выборах 25-го октября - сказать "нет" ложному курса власти. Сегодня люди имеют для этого все возможности. Поэтому к выбору нужно отнестись ответственно, выбирать не рекламные лозунги, а настоящих профессионалов, которые бы на деле показали, что им можно доверять", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Тимошенко Батькивщина Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Украина готовится к новой волне COVID-19: Зеленский дал ряд поручений
РБК-Украинаинформационное агентство Украина готовится к новой волне COVID-19: Зеленский дал ряд поручений