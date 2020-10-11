Тимошенко: местные выборы - шанс изменить стратегию развития страны

Местные выборы 25 октября дают людям возможность привести к власти сильные профессиональные команды на местах, которые, объединившись, смогут прекратить эксперименты над страной.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с представителями малого бизнеса в Виннице.

"Манипуляции с ценами на газ, сокращение социальных выплат, распродажа украинской земли иностранцам, продажа с молотка объектов стратегической собственности - избрав на выборах "кота в мешке", страна сегодня получает все новые и новые "сюрпризы" в виде псевдореформ, которые не направлены к лучшему жизнь людей", - заявила Тимошенко.

Политик убеждена, именно местные выборы смогут привести команды, которые не входят в провластное большинство, и тогда сила общин сможет начать менять политику в стране.

"Нам надо немедленно действовать, и у нас есть шанс это сделать на выборах 25-го октября - сказать "нет" ложному курса власти. Сегодня люди имеют для этого все возможности. Поэтому к выбору нужно отнестись ответственно, выбирать не рекламные лозунги, а настоящих профессионалов, которые бы на деле показали, что им можно доверять", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.