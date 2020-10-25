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Труханов проголосував на місцевих виборах

Новость на русском → Одеса, Неділя 25 жовтня 2020 14:09
Труханов проголосував на місцевих виборах Фото: Геннадій Труханов під час голосування (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Мер Одеси Геннадій Труханов проголосував на місцевих виборах.

Про це повідомляє прес-служба міського голови.

"Я б хотів, щоб сьогодні люди, прийшовши на голосування, аналізували, як хтось поводився, хто що обіцяв і не зробив, хто працює, а хто ні. Це не політичне звернення до одеситів, просто я завжди кажу те, що у мене на серці. Сподіваюся, що одесити зроблять правильний вибір", - заявив Труханов.

Труханов проголосував на місцевих виборахТруханов проголосував на місцевих виборахТруханов проголосував на місцевих виборах

Міський голова також розповів, що сьогодні - важливий день для нього, і головним приводом для радості є день народження його матері.

"Я кожен ранок і кожен вечір говорю зі своєю мамою. Вона, коли дивиться на всі ці неподобства, махінації, політтехнології, дуже переживає. Коли я дивлюся, що витворяють політики, до якої низькості вони опускаються, то я хотів би, щоб ми робили висновки і давали адекватну оцінку тому, що відбувається", - зазначив мер.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходить голосування на місцевих виборах. Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

В умовах карантину виборцям рекомендують приходити на дільниці зі своїми ручками, в масках і не брати з собою малолітніх дітей.

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