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Труханов проголосовал на местных выборах

Новина українською → Одесса, Воскресенье 25 октября 2020 14:09
Труханов проголосовал на местных выборах Фото: Геннадий Труханов во время голосования (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Мэр Одессы Геннадий Труханов проголосовал на местных выборах.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"Я бы хотел, чтобы сегодня люди, придя на голосование, анализировали, как кто себя вел, кто что обещал и не сделал, кто работает, а кто нет. Это не политическое обращение к одесситам, просто я всегда говорю то, что у меня на сердце. Надеюсь, что одесситы сделают правильный выбор", - заявил Труханов.

Труханов проголосовал на местных выборахТруханов проголосовал на местных выборахТруханов проголосовал на местных выборах

Городской голова также поделился, что сегодня - важный день для него, и главным поводом для радости является день рождения его матери.

"Я каждое утро и каждый вечер говорю со своей мамой. Она, когда смотрит на все эти безобразия, махинации, политтехнологии, очень переживает. Когда я смотрю, что вытворяют политики, до какой низости они опускаются, то я хотел бы, чтобы мы делали выводы и давали адекватную оценку происходящему", - отметил мэр.

Напомним, сегодня в Украине проходит голосование на местных выборах. Избирательные участки будут работать до 20:00.

В условиях карантина избирателям рекомендуют приходить на участки со своими ручками, в масках и не брать с собой малолетних детей.

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Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
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