ЦВК призначила довибори в Раду в 50 окрузі Донецької області
Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 Донецької області. Довибори відбутися 28 березня наступного року.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Наголошується, що у виборчу комісію надійшла постанова Верховної ради про дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна за особистою заявою.
Виборчий процес зазначених проміжних виборів розпочинається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.
У ЦВК нагадали, що раніше вже призначили на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в окрузі №87 (Івано-Франківська область).
Нагадаємо, 16 грудня Рада достроково припинила повноваження народного депутата Руслана Требушкіна. Його обрали мером Покровська.
Крім того, в листопаді Рада припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Зіновія Андрійовича. Нардеп склав мандат у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.