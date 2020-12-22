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ЦВК призначила довибори в Раду в 50 окрузі Донецької області

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 20:36
ЦВК призначила довибори в Раду в 50 окрузі Донецької області Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія (ЦВК) призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі №50 Донецької області. Довибори відбутися 28 березня наступного року.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Наголошується, що у виборчу комісію надійшла постанова Верховної ради про дострокове припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна за особистою заявою.

Виборчий процес зазначених проміжних виборів розпочинається за 60 днів до дня виборів, а саме 27 січня 2021 року.

У ЦВК нагадали, що раніше вже призначили на 28 березня проміжні вибори народного депутата України в окрузі №87 (Івано-Франківська область).

Нагадаємо, 16 грудня Рада достроково припинила повноваження народного депутата Руслана Требушкіна. Його обрали мером Покровська.

Крім того, в листопаді Рада припинила повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Зіновія Андрійовича. Нардеп склав мандат у зв'язку з обранням його на посаду мера міста Надвірна Івано-Франківської області.

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