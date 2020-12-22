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ЦИК назначил довыборы в Раду в 50 округе Донецкой области

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 20:36
ЦИК назначил довыборы в Раду в 50 округе Донецкой области Фото: здание ЦИК (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области. Довыборы состояться 28 марта следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что в избирательную комиссию поступило постановление Верховной рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Руслана Требушкина по личному заявлению.

Избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.

В ЦИК напомнили, что ранее уже назначили на 28 марта промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №87 (Ивано-Франковская область).

Напомним, 16 декабря Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Руслана Требушкина. Его избрали мэром Покровска.

Кроме того, в ноябре Рада прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Зиновия Андрийовича. Нардеп сложил мандат в связи с избранием его на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

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