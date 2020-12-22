ЦИК назначил довыборы в Раду в 50 округе Донецкой области
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области. Довыборы состояться 28 марта следующего года.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что в избирательную комиссию поступило постановление Верховной рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Руслана Требушкина по личному заявлению.
Избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021 года.
В ЦИК напомнили, что ранее уже назначили на 28 марта промежуточные выборы народного депутата Украины в округе №87 (Ивано-Франковская область).
Напомним, 16 декабря Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Руслана Требушкина. Его избрали мэром Покровска.
Кроме того, в ноябре Рада прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Зиновия Андрийовича. Нардеп сложил мандат в связи с избранием его на должность мэра города Надворная Ивано-Франковской области.