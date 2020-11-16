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ЦВК назвала переможця виборів мера в Українці

Автор: РБК-Україна

У другому турі виборів мера в місті Українка Обухівського району Київської області здобув перемогу Олександр Туренко. За нього проголосували 51,5% виборців.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

За Туренко проголосували 2852 виборців.

Оксана Кирилюк набрала 44,24% підтримки. За неї віддали свої голоси 2450 виборців.

Нагадаємо, 15 листопада поліція затримала організатора "каруселі" у місті Українка.

За даними поліції, чоловік свідомо незаконно виготовив бюлетені з метою використати їх в день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка.

Крім того, спостерігачі громадянської мережі ОПОРА повідомляли про ряд спроб з боку виборців проголосувати без паспорта, а також інші порушення виборчого процесу.

Додамо, що спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення карантину під час другого туру місцевих виборів.

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