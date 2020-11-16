ЦИК назвал победителя выборов мэра в Украинке

Во втором туре выборов мэра в городе Украинке Обуховского района Киевской области одержал победу Александр Туренко. За него проголосовали 51,5% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

За Туренко проголосовали 2852 избирателей.

Оксана Кирилюк набрала 44,24% поддержки. За нее отдали свои голоса 2450 избирателей.

Напомним, 15 ноября полиция задержала организатора "карусели" в городе Украинка.

По данным полиции, мужчина заведомо незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на должность городского главы города Украинка.

Кроме того, наблюдатели гражданской сети ОПОРА сообщали о ряде попыток со стороны избирателей проголосовать без паспорта, а также других нарушениях избирательного процесса.

Добавим, что наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения карантина во время второго тура местных выборов.