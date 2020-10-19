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ЦВК припинила повноваження Івано-Франківського обласного виборчкому

Новость на русском → Івано-Франківськ, Понеділок 19 жовтня 2020 22:16
ЦВК припинила повноваження Івано-Франківського обласного виборчкому Фото: Івано-Франківський облвиборчком (cvk.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження Івано-Франківського облвиборчкому. Там не виготовили інформаційні плакати про партії до місцевих виборів.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

Обласний виборчком в Івано-Франківську не виготовив у встановлений законом строк інформаційні плакати та буклети з інформацією щодо партій-учасниць виборів до облради. Ці ж плакати та буклети не були виготовлені й на момент засідання ЦВК з цього питання.

Через грубе порушення весь склад територіального виборчкому був звільнений. Партії можуть подати кандидатури для формування нового складу до 20:00 вівторка, 20 жовтня.

Новий склад повинен буде терміново забезпечити виготовлення зазначених плакатів і буклетів.

У зв'язку з порушенням ЦВК звернулася до поліції з проханням провести перевірку звільненого складу ТВК.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду однієї з ОТГ в регіоні. Зловмисники завдали ударів і втекли.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост голови об'єднаної територіальної громади Дрогобича. Зараз правоохоронці встановлюють обставини, а також намагаються встановити особу, причетну до підпалу.

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