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ЦИК прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома

Новина українською → Ивано-Франковск, Понедельник 19 октября 2020 22:16
ЦИК прекратил полномочия Ивано-Франковского областного избиркома Фото: Ивано-Франковский облизбирком (cvk.org.ua)
Автор: Роман Тверденко

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия Ивано-Франковского облизбиркома. Там не изготовили информационные плакаты о партиях к местным выборам.

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Областной избирком в Ивано-Франковске не изготовил в установленный законом срок информационные плакаты и буклеты с информацией о партиях-участницах выборов в облсовет. Эти же плакаты и буклеты не были изготовлены и на момент заседания ЦИК по этому вопросу.

Из-за грубого нарушения весь состав территориального избиркома был уволен. Партии могут подать кандидатуры для формирования нового состава к 20:00 вторника, 20 октября.

Новый состав должен будет срочно обеспечить изготовление указанных плакатов и буклетов.

В связи с нарушением ЦИК обратилась в полицию с просьбой провести проверку уволенного состава ТИК.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области неизвестные побили кандидата на должность одной из ОТО в регионе. Злоумышленники нанесли удары и убежали.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной общины Дрогобыча. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также пытаются установить лицо, причастное к поджогу.

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