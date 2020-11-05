ЦВК визнала обраними понад 13 тисяч депутатів місцевих рад

Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

За станом на 12:00 5 листопада, встановлені результати в 13 районних радах (378 депутатів), 116 міськрадах (2 989 депутатів), одному районному в місті раді (38 депутатів), 152 селищних радах (3 320 депутатів) і 303 сільрадах (6 598 депутатів).

Також були обрані 687 голів місцевих рад (148 - міських, 194 - селищних, 345 - сільських) в 24 регіонах України.

Повторне голосування призначено на 14 територіальних громадах в 11 регіонах України.

Всього в Україні на місцевих виборах повинні бути обрані депутати в 1577 місцевих радах (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищних і 620 сільських голів.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів чоловік.

Зазначимо, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. Проведення виборів у грудні - є винятком.

Про те, у яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.