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ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах в Раду

Новость на русском → Бахмач, Понеділок 28 вересня 2020 18:25
ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах в Раду Фото: ЦВК (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати на довиборах у Верховну раду по 208 округу в Чернігівській області. Всього зареєстровано 17 кандидатів у нардепи.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала помічника адвоката адвокатського об'єднання "Адвокати України" і члена Партії простих людей Сергія Капліна" Владлену Каплін; члена партії "Сам за себе" Віктора Карповича; директора ТОВ "НТК", члена партії "Товариш" Дениса Нечепорука, а також керівника мережі ресторанів китайської кухні ТОВ "Брюс Лі", члена Партії захисників Вітчизни Володимира Нечипоренка.

Нагадаємо, довибори в Раду по 208 округу були призначені після смерті народного депутата Валерія Давиденко. Довибори в Раду відбудуться в один день з місцевими виборами - 25 жовтня 2020 року.

Кандидати в народні депутати можуть подати документи на реєстрацію до 29 вересня включно.

Раніше повідомлялося, що перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.

Також РБК-Україна розповідало, хто буде балотуватися від "Слуги народу" на довиборах в Раду по 208 округу.

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