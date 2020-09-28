ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах в Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати на довиборах у Верховну раду по 208 округу в Чернігівській області. Всього зареєстровано 17 кандидатів у нардепи.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, ЦВК зареєструвала помічника адвоката адвокатського об'єднання "Адвокати України" і члена Партії простих людей Сергія Капліна" Владлену Каплін; члена партії "Сам за себе" Віктора Карповича; директора ТОВ "НТК", члена партії "Товариш" Дениса Нечепорука, а також керівника мережі ресторанів китайської кухні ТОВ "Брюс Лі", члена Партії захисників Вітчизни Володимира Нечипоренка.

Нагадаємо, довибори в Раду по 208 округу були призначені після смерті народного депутата Валерія Давиденко. Довибори в Раду відбудуться в один день з місцевими виборами - 25 жовтня 2020 року.

Кандидати в народні депутати можуть подати документи на реєстрацію до 29 вересня включно.

Раніше повідомлялося, що перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.

Також РБК-Україна розповідало, хто буде балотуватися від "Слуги народу" на довиборах в Раду по 208 округу.