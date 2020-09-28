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ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборах в Раду

Новина українською → Бахмач, Понедельник 28 сентября 2020 18:25
ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборах в Раду Фото: ЦИК (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала четырех новых кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную раду по 208 округу в Черниговской области. Всего зарегистрировано 17 кандидатов в нардепы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировал помощника адвоката адвокатского объединения "Адвокаты Украины" и члена "Партии простых людей Сергея Каплина" Владлену Каплин; члена партии "Сам за себя" Виктора Карповича; директора ООО "НТК", члена партии "Товарищ" Дениса Нечепорук, а также руководителя сети ресторанов китайской кухни ООО "Брюс Ли", члена Партии защитников Отечества Владимира Нечипоренко.

Напомним, довыборы в Раду по 208 округу были назначены после смерти народного депутата Валерия Давыденко. Довыборы в Раду состоятся в один день с местными выборами - 25 октября 2020 года.

Кандидаты в народные депутаты могут подать документы на регистрацию до 29 сентября включительно.

Ранее сообщалось, что первый кандидат в нардепы на довыборах в Раду был зарегистрирован 3 сентября.

Также РБК-Украина рассказывало, кто будет баллотироваться от "Слуги народа" на довыборах в Раду по 208 округу.

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