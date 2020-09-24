ЦВК зареєструвала ще одного кандидата на довиборах в Раду

Під час сьогоднішнього засідання Центральна виборча комісія зареєструвала нового кандидата в народні депутати на довиборах в Раду по 208 округу в Чернігівській області. Це вже тринадцятий зареєстрований кандидат в нардепи.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Сьогодні кандидатом в нардепи було зареєстровано самовисуванця Ігоря Гунька. За даними Центрвиборчкому, Гунько є безпартійним. Зараз він проживає у Чернігові.

Нагадаємо, довибори в Раду по 208 округу були призначені після смерті народного депутата Валерія Давиденка. Довибори в Раду відбудуться в один день з місцевими виборами - 25 жовтня 2020 року.

Кандидати в народні депутати можуть подати документи на реєстрацію до 29 вересня включно.

Зранку було відомо, що ЦВК зареєструвала 12 кандидатів на довиборах в Раду, водночас комісія відмовила в реєстрації двом кандидатам.

Зазначимо, перший кандидат в нардепи на довиборах в Раду був зареєстрований 3 вересня.

Також РБК-Україна розповідало, хто балотуватиметься від "Слуги народу" на довиборах в Раду по 208 округу.