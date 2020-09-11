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В Україні змінили виборчу адресу понад 90 тисяч громадян

Новость на русском → П'ятниця 11 вересня 2020 19:02
В Україні змінили виборчу адресу понад 90 тисяч громадян Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 вересня, голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель заявив, що виборчу адресу для участі в місцевих виборах за фактичним місцем проживання змінили 92 тисячі українців. Це лише 1,6% від загальної кількості осіб, які потенційно могли б її змінити.

Про це Олексій Кошель розповів під час брифінгу.

"Станом на сьогодні на сайті Державного реєстру ми бачимо цифру 92 тисячі виборців, які змінили виборчу адресу. Це багато чи мало? На нашу думку, це невелика цифра, на жаль", - сказав Кошель.

Він додав, що загалом в Україні налічується від 5,5 до 6 млн виборців, які потребують зміни виборчої адреси. Це внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти.

Також голова КВУ зауважив, що в низці громад спостерігаються масові випадки заміни виборчих адрес для впливу на результати волевиявлення маніпулятивним шляхом або для отримання фінансової винагороди.

"Зараз надзвичайно важливо, щоб до 25 жовтня ми отримали кілька результативних проваджень з боку Міністерства внутрішніх справ з тим, щоб у ручному режимі зупинити ці механізми "виборчих туристів", які зараз запускаються у різних регіонах України", - зазначив Кошель.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

У суботу, 8 серпня, ЦВК призначила вибори в 24 регіонах на 25 жовтня, під час Центрвиборчком отримав висновки про неможливість проведення виборів в ОРДЛО.

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