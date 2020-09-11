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В Украине изменили избирательный адрес более 90 тысяч граждан

Новина українською → Пятница 11 сентября 2020 19:02
В Украине изменили избирательный адрес более 90 тысяч граждан Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 сентября, глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель заявил, что избирательный адрес для участия в местных выборах по фактическому месту жительства сменили 92 тысячи украинцев. Это лишь 1,6% от общего количества человек, которые потенциально могли бы его изменить.

Об этом Алексей Кошель рассказал во время брифинга.

"По состоянию на сегодня на сайте Государственного реестра мы видим цифру 92 тысячи избирателей, которые изменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра, к сожалению", - сказал Кошель.

Он добавил, что всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, которые требуют изменения избирательного адреса. Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты.

Также глава КИУ отметил, что в ряде общин наблюдаются массовые случаи замены избирательных адресов для влияния на результаты волеизъявления манипулятивным путем или для получения финансового вознаграждения.

"Сейчас чрезвычайно важно, чтобы до 25 октября мы получили несколько результативных производств со стороны Министерства внутренних дел с тем, чтобы в ручном режиме остановить эти механизмы "избирательных туристов", которые сейчас запускаются в разных регионах Украины", - отметил Кошель.

Напомним, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

В субботу, 8 августа, ЦИК назначила выборы в 24 регионах на 25 октября, во время Центризбирком получил выводы о невозможности проведения выборов в ОРДЛО.

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