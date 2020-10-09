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В Україні відкрили вже майже 250 кримінальних справ через порушення на виборах

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 9 жовтня Національна поліція відкрила 249 кримінальних справ у зв'язку з можливими порушеннями на місцевих виборах. За добу правоохоронці відкрили 15 кримінальних справ.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Серед усіх кримінальних справ 129 стосуються порушення виборчого законодавства. З них 55 справ відкриті у зв'язку з можливим підкупом виборців.

Найбільше кримінальних справ відкриті у Києві (31), Київській (24) та Одеській (22) областях. В рамках 9 кримінальних справ повідомлено про підозру 16 особам.

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Також правоохоронці склали 849 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язаних з виборчим процесом.

Всього з початку виборчого процесу в поліцію надійшло 3350 повідомлень про можливі порушення на виборах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з 12 жовтня до 1 листопада поліція переходить на посилений режим роботи у зв'язку з місцевими виборами.

Також повідомлялося, що правоохоронці відкрили 11 кримінальних справ щодо кандидатів-двійників на виборах 25 жовтня.

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