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В Україні проходить другий тур місцевих виборів: що відомо

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні, 22 листопада, в Україні повторно голосують на виборах мерів міст. Названі адміністративні центри, де проходить другий тур.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов’янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

У ЦВК нагадали, що правила безпеки на виборчих дільницях незмінні: маска і особиста ручка, дотримання дистанції, а також окрема кабінка для голосування для виборців з ознаками захворювання.

В ОПОРІ зазначили, що загальна статистика порушень та зловживань під час другого туру місцевих виборів 15 листопада не надто відрізняється від показників, які зафіксували спостерігачі на виборах 25 жовтня.

Зазначимо, згідно різних соцопитувань, однозначної претендента на перемогу у виборах у Львові немає.

Також було оголошено, що перемогу у другому турі виборів мера Луцька здобув Ігор Поліщук. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

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