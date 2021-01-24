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В Україні проходять повторні місцеві вибори. Конотоп обирає мера

Новость на русском → Конотоп, Неділя 24 січня 2021 09:19
В Україні проходять повторні місцеві вибори. Конотоп обирає мера Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 24 січня, в Україні проходять повторні місцеві вибори. У сумській області проходять також вибори міського голови Конотопа.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

Так, у 13 областях обирають депутатів міських (одна людина), селищних (13 осіб) і сільських (40 осіб) рад.

Також проходять вибори голів Брошнів-Осадскої селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінницька область), Мурованської (Львівська область) сільських рад.

Згідно ст.14 закону України "Про місцеві вибори" повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Нагадаємо, 16 листопада новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу. В мери Конотопа він балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів.

Крім того, в кінці жовтня мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу. Федорчук перемагав на місцевих виборах.

18 січня в Борисполі прийшли вибори міського голови. Там затримали п'ятьох жителів Києва. Вони прибули в місто для участі у виборчих "каруселей" на виборах мера в місті Київської області.

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