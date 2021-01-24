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В Украине проходят повторные местные выборы. Конотоп выбирает мэра

Новина українською → Конотоп, Воскресенье 24 января 2021 09:19
В Украине проходят повторные местные выборы. Конотоп выбирает мэра Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 24 января, в Украине проходят повторные местные выборы. В сумской области проходят также выборы городского главы Конотопа.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, в 13 областях выбирают депутатов городских (один человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Также проходят выборы глав Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

Согласно ст.14 закона Украины "О местных выборах" повторные выборы назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в случае признания соответствующих выборов в этом избирательном округе такими, которые не состоялись, или в случае признания избранного лица отказавшимся от депутатского мандата или должности.

Напомним, 16 ноября новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой умер от коронавируса. В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Кроме того, в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Федорчук побеждал на местных выборах.

18 января в Борисполе пришли выборы городского главы. Там задержали пятерых жителей Киева. Они прибыли в город для участия в избирательных "каруселях" на выборах мэра в городе Киевской области.

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