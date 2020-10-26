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Українці розповіли про очікування від місцевих виборів

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 жовтня 2020 05:03
Українці розповіли про очікування від місцевих виборів Фото: голосування на місцевих виборах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Понад половина тих, хто проголосував, вважає місцеві вибори важливими для Україні. Водночас лише половина тих, хто утримався від голосування, назвали місцеві вибори важливими.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг".

За даними соцопитування, 47% українців, які голосували, вважають, що після місцевих виборів ситуація в їхньому населеному пункті покращиться, ще 38% вважають, що нічого не зміниться.

Крім того, лише 20% тих, хто не голосував, очікують покращення ситуації після місцевих виборів, водночас 58% опитаних не очікують зміни ситуації, а 13% вважають, що ситуація навпаки погіршиться.

Було опитано 9947 респондентів, 1200 з них не брали участь у виборах та були опитані методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Лише 8747 респондентів проголосували, їх опитали на виході з дільниці.

Похибка опитування тих, хто не голосував, становить не більше 2,8%. Похибка опитування тих, хто голосував, становить не більше 1,4%.

Нагадаємо, кожен п'ятий виборець не пішов на вибори через стан здоров'я, а 10% виборців налякалися пандемії коронавірусу.

Крім того, 40% виборців розповіли про складнощі під час заповнення нових бюлетенів для голосування на місцевих виборах.

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