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Украинцы рассказали об ожиданиях от местных выборов

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 05:03
Украинцы рассказали об ожиданиях от местных выборов Фото: голосование на местных выборах (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Более половины тех, кто проголосовал, считают местные выборы важными для Украины. В то же время лишь половина тех, кто воздержался от голосования, назвали местные выборы важными.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг".

По данным соцопроса, 47% голосовавших украинцев считают, что после местных выборов ситуация в их населенном пункте улучшится, еще 38% считают, что ничего не изменится.

Кроме того, только 20% тех, кто не голосовал, ожидают улучшения ситуации после местных выборов, в то же время 58% опрошенных не ожидают изменения ситуации, а 13% считают, что ситуация наоборот ухудшится.

Были опрошены 9947 респондентов, 1200 из них не участвовали в выборах и были опрошены методом телефонного интервью с использованием компьютера. Только 8747 респондентов проголосовали, их опросили на выходе из участка.

Погрешность опроса тех, кто не голосовал, составляет не более 2,8%. Погрешность опроса тех, кто голосовал, составляет не более 1,4%.

Напомним, каждый пятый избиратель не пошел на выборы по состоянию здоровья, а 10% избирателей испугались пандемии коронавируса.

Кроме того, 40% избирателей рассказали о сложностях во время заполнения новых бюллетеней для голосования на местных выборах.

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