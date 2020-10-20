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Верещук прокоментувала можливість стати головою КМДА

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 09:14
Верещук прокоментувала можливість стати головою КМДА Фото: Ірина Верещук (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

В Офісі президента на початку вересня знову повернулися до ідеї розвести посади мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації. В політичних колах претендентом на посаду голови КМДА називають Ірину Верещук.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Битва за Київ: хто битиметься з Кличком за владу у столиці".

За словами самої Верещук, вона поки не розглядає можливість зайняти пост глави КМДА, оскільки ніхто їй не пропонував.

"Зараз я балотуюся на посаду Київського міського голови і хочу перемогти", - зазначила депутат.

При цьому Верещук вважає за необхідне розділити посади мера і глави КМДА.

"Але для цього треба прийняти новий закон про столицю. Рік тому Рада прийняла в першому читанні законопроект №2143-3 "Про Київ - столицю України". Подивимося на голосування в залі. Сподіваюся, що новий закон про столицю ми проголосуємо найближчим часом", - додала вона.

У разі поділу обов'язків мера залишаться дуже урізані повноваження, а реальна влада відійде чолі міської адміністрації, якого призначає президент.

Нагадаємо, законопроект про столицю був прийнятий парламентом у першому читанні ще в жовтні 2019 року. Тоді в Раді пояснювали, які повноваження матиме мер Києва після прийняття законопроекту.

У вересні у "Слуги народу" заявляли, що хочуть розглянути закон про столицю до місцевих виборів. Однак законопроект так і не розглянули.

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