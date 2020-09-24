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Владі варто підтримати план "Батьківщини" щодо тарифів, - експерт

Новость на русском → Київ, Четвер 24 вересня 2020 12:42
Владі варто підтримати план "Батьківщини" щодо тарифів, - експерт Фото: "Батьківщина" (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" чи не єдина підіймає питання, актуальні для звичайних людей. Влада мусить вивчити озвучену кандидатом на посаду мера Києва Олексієм Кучеренком стратегію перегляду комунальних тарифів, і якщо вона слушна, - схвалити її.

Про це заявив політичний експерт Валентин Гладких в ефірі "7 каналу".

"Ініціативу "Батьківщини" треба розглянути, і якщо вона обґрунтована, ухвалити її. Це робиться не задля Тимошенко чи Кучеренка, це піде на користь кожного громадянина України. Але якщо у влади логіка така, що ініціативи політичних опонентів не можна розглядати в жодному разі, то це називається "на зло бабусі відморожу вуха". Мені б хотілося, щоб такої позиції в українській політиці ставало дедалі менше", - зауважив експерт.

Він також закликав виборців аналізувати, як поводяться політичні лідери, за яких вони голосували, в питаннях захисту національних інтересів.

"Треба чітко розрізняти, чи політичні лідери поводять себе деструктивно щодо розвитку держави, чи вони здатні генерувати інтереси, які виходять за межі їхніх вузькопартійних корпоративних цілей", - додав експерт.

Нагадаємо, 21 вересня "Батьківщина" офіційно висунула Олексія Кучеренка на посаду мера Києва.

Під час представлення своєї програми кандидат від команди Тимошенко зазначив, що його мета "зробити проживання у столиці безпечним та комфортним, підвищити привабливість Києва для туризму та ведення бізнесу".

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