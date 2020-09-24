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Властям стоит поддержать план "Батькивщины" относительно тарифов, - эксперт

Новина українською → Киев, Четверг 24 сентября 2020 12:42
Властям стоит поддержать план "Батькивщины" относительно тарифов, - эксперт Фото: "Батькивщина" (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" чуть ли не единственная поднимает вопросы, актуальные для обычных людей. Власть должна изучить озвученную кандидатом на должность мэра Киева Алексеем Кучеренко стратегию пересмотра коммунальных тарифов, и если она дельная, - принять ее.

Об этом заявил политический эксперт Валентин Гладких в эфире "7 канала".

"Инициативу "Батькивщины" надо рассмотреть, и если она обоснована, принять ее. Это делается не ради Тимошенко или Кучеренко, это пойдет на пользу каждого гражданина Украины. Но если у власти логика такая, что инициативы политических оппонентов нельзя рассматривать ни в коем случае, то это называется "на зло бабушке отморожу уши". Мне бы хотелось, чтобы такой позиции в украинской политике становилось все меньше", - отметил эксперт.

Он также призвал избирателей анализировать, как ведут себя политические лидеры, за которых они голосовали, в вопросах защиты национальных интересов.

"Надо четко различать, ведут политические лидеры себя деструктивно по развитию государства, или они способны генерировать интересы, которые выходят за пределы их узкопартийных корпоративных целей", - добавил эксперт.

Напомним, 21 сентября "Батькивщина" официально выдвинула Алексея Кучеренко на должность мэра Киева.

Во время представления своей программы кандидат от команды Тимошенко отметил, что его цель "сделать проживание в столице безопасным и комфортным, повысить привлекательность Киева для туризма и ведения бизнеса".

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