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Волонтери звернулися до кандидатів у мери з ініціативою забезпечити киян масками на виборах

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 13:59
Волонтери звернулися до кандидатів у мери з ініціативою забезпечити киян масками на виборах Фото: під час прес-конференції (Інтерфакс)
Автор: РБК-Україна

Активісти та волонтери, які об’єдналися у волонтерську ініціативу "Безпечний вибір", закликали кандидатів у мери Києва допомогти забезпечити медичними масками киян, які прийдуть на виборчі дільниці.

Про це вони на заявили на прес-конференції в ІА "Інтерфакс-Україна".

На прес-конференції було оприлюднено листа, який надіслано усім учасникам мерських виборів у Києві, із закликом підтримати ініціативу волонтерів "Безпечний вибір" та допомогти забезпечити усіх киян масками під час голосування.

"Ми вирішили зробити вибори більш безпечними та забезпечити громадян, які підуть на вибори, масками - у разі, якщо вони їх забудуть. Це наша громадська ініціатива, і ми звертаємось до кожного кандидата в мери: допоможіть, зробімо все можливе, щоб ми могли по максимуму забезпечити громадян", - зазначила волонтер і співзасновниця ініціативи "Безпечний вибір" Ольга Клиновська.

За словами представників ініціативи, акція буде не політичною.

"Наша ініціатива реалізується без жодної політичної агітації. Кандидати можуть допомогти нам або надіславши кошти, або виготовивши маски за нашим шаблоном. Ми маємо бути впевнені, що це не буде агітація, а що це будуть маски, які погоджені нами і які ми будемо розповсюджувати в день голосування", - повідомила Ольга Клиновська.

Як зазначають у “Безпечному виборі”, вони вже зараз готові забезпечити масками і волонтерами близько 100 з 1000 виборчих дільниць Києва.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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