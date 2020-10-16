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Волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах

Новина українською → Киев, Пятница 16 октября 2020 13:59
Волонтеры обратились к кандидатам в мэры с инициативой обеспечить киевлян масками на выборах Фото: во время пресс-конференции (Интерфакс)
Автор: РБК-Украина

Активисты и волонтеры, которые объединились в волонтерскую инициативу "Безопасный выбор", призвали кандидатов в мэры Киева помочь обеспечить медицинскими масками киевлян, которые придут на избирательные участки.

Об этом они заявили на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

На пресс-конференции было обнародовано письмо, которое отправлено всем участникам мэрских выборов в Киеве, с призывом поддержать инициативу волонтеров "Безопасный выбор" и помочь обеспечить всех киевлян масками во время голосования.

"Мы решили сделать выборы более безопасными и обеспечить граждан, которые пойдут на выборы, масками - в случае, если они их забудут. Это наша общественная инициатива, и мы обращаемся к каждому кандидату в мэры: помогите, сделаем все возможное, чтобы мы могли по максимуму обеспечить граждан", - отметила волонтер и соучредитель инициативы "Безопасный выбор" Ольга Клиновская.

По словам представителей инициативы, акция будет не политической.

"Наша инициатива реализуется без всякой политической агитации. Кандидаты могут помочь нам или отправив деньги, или изготовив маски по нашим шаблоном. Мы должны быть уверены, что это не будет агитация, а что это будут маски, которые согласованы нами и которые мы будем распространять в день голосования", - сообщила Ольга Клиновская.

Как отмечают в “Безопасном выборе”, они уже сейчас готовы обеспечить масками и волонтерами около 100 из 1000 избирательных участков Киева.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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