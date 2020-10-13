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Виборчий кодекс не передбачає всеукраїнське опитування у день виборів, - КВУ

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 12:16
Виборчий кодекс не передбачає всеукраїнське опитування у день виборів, - КВУ Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет виборців України занепокоєний ініціативою президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування у день голосування на місцевих виборах. У КВУ підкреслюють, що це не передбачене Виборчим кодексом.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом", - сказано у повідомленні.

У КВУ вказують на незрозумілість того, які саме юридичні механізми можуть використати для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься у приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

"У разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству. Виборчий кодекс чітко передбачає набір процедур, які використовуються під час проведення голосування на місцевих виборах та визначає повноваження членів виборчих комісій", - зазначається у повідомленні.

Комітет також звертає увагу, що до дня голосування залишається 12 днів, а будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес.

"Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян", - вказано у повідомленні.

КВУ наголошує, що у теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в день проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня на виборчих дільницях громадянам запропонують відповісти на п'ять питань.

Як писало РБК-Україна раніше, до другого читання законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок. Профільний комітет рекомендує Верховній раді остаточно затвердити закон.

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