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Избирательный кодекс не предусматривает всеукраинский опрос в день выборов, - КИУ

Новина українською → Украина, Вторник 13 октября 2020 12:16
Избирательный кодекс не предусматривает всеукраинский опрос в день выборов, - КИУ Фото: выборы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет избирателей Украины обеспокоен инициативой президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах. В КИУ подчеркивают, что это не предусмотрено Избирательным кодексом.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом", - сказано в сообщении.

В КИУ указывают на неясность того, какие именно юридические механизмы могут использовать для проведения таких опросов: кто будет проводить опрос, как будут определяться вопросы, как будет происходить процедура голосования, опрос будет проводиться в помещениях избирательных участков или за их пределами, какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

"В случае привлечения к проведению опроса членов участковых избирательных комиссий - это будет противоречить действующему законодательству. Избирательный кодекс четко предусматривает набор процедур, которые используются во время проведения голосования на местных выборах и определяет полномочия членов избирательных комиссий", - отмечается в сообщении.

Комитет также обращает внимание, что до дня голосования остается 12 дней, а любая дополнительная нагрузка на членов комиссий потенциально может заблокировать избирательный процесс.

"Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор по поводу того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан", - указано в сообщении.

КИУ отмечает, что в нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках гражданам предложат ответить на пять вопросов.

Как писало РБК-Украина ранее, ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок. Профильный комитет рекомендует Верховной раде окончательно утвердить закон.

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