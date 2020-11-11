Другий тур у Дніпрі: ОПЗЖ підтримала кандидатуру Філатова

Попри ідеологічні розбіжності з чинним мером Дніпра, представники "Опозиційної платформи - За життя", що пройшли в міськраду, закликають своїх виборців у другому турі підтримати Бориса Філатова.

Про це йдеться в заяві регіонального представництва ОПЗЖ.

"Партія "Опозиційна платформа - За життя" при безпосередній взаємодії з мером міста повинна продовжити роботу і виправдати сподівання своїх виборців. Я вважаю, що це у нас вийде зробити з Борисом Філатовим на посаді мера міста", - сказав керівник Дніпровської міської організації політсили Сергій Нікітін.

За його словами, з кандидатом, якого він має намір підтримати на виборах 22 листопада, у нього в багатьох питаннях є ідеологічні розбіжності. Але при цьому в справі розвитку міста Борис Філатов проявив себе з позитивної сторони.

"Мер міста формує як політичний, так і господарський курс Дніпра. Попри те, що я не згоден в якихось питаннях з підходами та пріоритетами Бориса Філатова, я можу констатувати, що в місті почали ремонтувати внутрішньоквартальні дороги, збільшився обсяг ремонту житлового фонду, інфраструктури міста. Позитивне ставлення до всього цього показує досить висока підтримка городянами Бориса Філатова", - заявив Нікітін.

Такої ж думки дотримується і його однопартієць Олена Степанян.

"Ці п'ять років з мером Борисом Філатовим почалася епоха відродження нашого міста. Було виділено величезну кількість грошей на ремонт житлового фонду. Були побудовані великі інфраструктурні об'єкти. Розпочався ремонт внутрішньоквартальних доріг, що дуже важливо", - сказала вона.

Такий темп розвитку нашого мегаполісу, вважає Олена Степанян, необхідно зберегти і в наступні п'ять років.

"Хотілося б у цій позитивній динаміці далі продовжувати працювати. Я обов'язково прийду 22 листопада на вибори. Я проголосую за Бориса Філатова. Прошу приєднатися усіх моїх виборців і підтримати чинного главу міста", - підкреслила представниця ОПЗЖ.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія підтвердила, що другий тур місцевих виборів вже призначений у 15 українських містах.

Таким чином, вибори 15 листопада пройдуть в Одесі, Сумах, Луцьку, Краматорську та Кам'янці-Подільському. У Слов'янську, Дніпрі, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному голосування буде 22 листопада.