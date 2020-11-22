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Другий тур: в Дрогобич прибули автобуси з майже сотнею нібито журналістів

Новость на русском → Дрогобич, Неділя 22 листопада 2020 15:47
Другий тур: в Дрогобич прибули автобуси з майже сотнею нібито журналістів Фото: місцеві вибори (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У місто Дрогобич (Львівська область), де сьогодні проходить другий тур виборів мера, прибули автобуси з близько сотнею молодиків, які представляються нібито журналістами. Цих людей вже опитала поліція та встановила їх особи.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Правоохоронці встановили, що ці молодики планують "охороняти виборчі дільниці". Декілька з них вже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій у Стебнику та Дрогобичі. Троє з молодиків прописані у Запорізькій області, а решта - у Львівській.

Молодики стверджують, що є журналістами, а щоб підтвердити це, надали поліції посвідчення видання "Нова пора". Це видання, за інформацією державного реєстру, зареєстроване у Запорізькій області.

У одного з представників видання не було печатки на "посвідченні журналіста", а в іншого було свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Один з автобусів зафіксували на відео

Нагадаємо, спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення під час другого туру виборів у чотирьох містах України.

Як писало РБК-Україна, за фактом порушень на виборах у Львові та Ужгороді поліція порушила кримінальні справи.

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