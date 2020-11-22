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Второй тур: в Дрогобыч прибыли автобусы с почти сотней якобы журналистов

Новина українською → Дрогобыч, Воскресенье 22 ноября 2020 15:47
Второй тур: в Дрогобыч прибыли автобусы с почти сотней якобы журналистов Фото: местные выборы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В город Дрогобыч (Львовская область), где сегодня проходит второй тур выборов мэра, прибыли автобусы с около сотней парней, которые представляются якобы журналистами. Этих людей уже опросила полиция и установила их личности.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Правоохранители установили, что эти молодые люди планируют "охранять избирательные участки". Несколько из них уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий в Стебнике и Дрогобыче. Трое из парней прописаны в Запорожской области, а остальные - во Львовской.

Молодые люди утверждают, что являются журналистами, а чтобы подтвердить это, предоставили полиции удостоверения издания "Новая пора". Это издание, по информации государственного реестра, зарегистрировано в Запорожской области.

У одного из представителей издания не было печати на "удостоверении журналиста", а у другого было свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

Один из автобусов зафиксировали на видео

Напомним, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения во время второго тура выборов в четырех городах Украины.

Как писало РБК-Украина, по факту нарушений на выборах во Львове и Ужгороде полиция возбудила уголовные дела.

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