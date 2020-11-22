Второй тур: в Дрогобыч прибыли автобусы с почти сотней якобы журналистов
В город Дрогобыч (Львовская область), где сегодня проходит второй тур выборов мэра, прибыли автобусы с около сотней парней, которые представляются якобы журналистами. Этих людей уже опросила полиция и установила их личности.
Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Правоохранители установили, что эти молодые люди планируют "охранять избирательные участки". Несколько из них уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий в Стебнике и Дрогобыче. Трое из парней прописаны в Запорожской области, а остальные - во Львовской.
Молодые люди утверждают, что являются журналистами, а чтобы подтвердить это, предоставили полиции удостоверения издания "Новая пора". Это издание, по информации государственного реестра, зарегистрировано в Запорожской области.
У одного из представителей издания не было печати на "удостоверении журналиста", а у другого было свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.
Один из автобусов зафиксировали на видео
Напомним, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения во время второго тура выборов в четырех городах Украины.
Как писало РБК-Украина, по факту нарушений на выборах во Львове и Ужгороде полиция возбудила уголовные дела.