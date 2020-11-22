Местные выборы: наблюдатели зафиксировали нарушения в четырех городах

Нарушения зафиксированы в Николаеве, Ужгороде, Львове и Днепре

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала нарушения во время повторного голосования на выборах мэров городов. Почти 300 наблюдателей сети проводят кампанию наблюдения в 11 городах.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

По данным наблюдателей, в Николаеве и Ужгороде были зафиксированы попытки не пустить наблюдателей в помещение участка. Во Львове и Днепре избиратели пытались сфотографировать бюллетень.

Кроме того, во Львове на утреннем заседании секретарь участковой избирательной комиссии вычеркнула ручкой из списка избирателей трех человек, которые должны проголосовать на этой УИК. Члены комиссии рассказали, что комиссия получила уведомление из Государственного реестра избирателей об изъятии этих избирателей. Также на двух участках во Львове члены комиссий не вели протокол на утреннем заседании.

Напомним, 22 ноября, в Украине проходит второй тур выборов мэров 11 городов. Повторно голосуют в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

Как сообщало РБК-Украина, 22 ноября в Запорожской области представители гражданской сети ОПОРА, которые выехали для наблюдения за ходом избирательного процесса, попали в аварию. Причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) стала непогода.