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Другий тур виборів мера Львова відбудеться 22 листопада

Автор: Дмитро Левицький

Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів міського голови. За крісло мера Львова у другому турі будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка.

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Про це заявив керівник ТВК Ігор Сліпецький, передає місцеве видання ZAXID.NET.

Другий тур місцевих виборів у Львові, в якому зустрінуться чинний мер та колишній голова обласної державної адміністрації, відбудуться 22 листопада.

Зазначимо, Садовий та Синютка висловлювали готовність провести дебати перед другим туром голосування.

Нагадаємо, 29 жовтня Львівська ТВК підрахувала 100% бюлетенів на виборах мера Львова. За офіційними підрахунками, Садового підтримали 39,96% виборів, а за Синютку проголосували 31,03%.

Детальніше про кандидатів у мери Львова Андрія Садового та Олега Синютку ви можете прочитати в матеріалах РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що у Садового побоюються можливого союзу між "ЄС" і "Свободою", через що Садовий може втратити контроль над міською радою.

Прогноз погоди
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