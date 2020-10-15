Вибори в Дніпрі та області: чому партія влади близька до провалу

Місцеві вибори в Україні відбудуться вже менше, ніж через два тижні. Список партії президента в Дніпропетровську обласну раду очолив його нинішній глава Святослав Олійник. Олійника, який у свій час був заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, небезпідставно і зараз відносять до орбіті олігарха.

За неповний рік роботи на посаді голови облради Олійник неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань через численні факти корупції в регіоні, а за даними Комітету виборців України і зовсім не виконав на своєму посту жодну з передвиборних обіцянок.

Чим Олійник запам'ятався дніпрянам на посаді і чому веде партію влади до провалу – детальніше у матеріалі.

Справа про хабар

Національне антикорупційне бюро на вимогу Вищого антикорупційного суду розслідує справу, в якому йдеться про ймовірне отримання Олійником у 2015 р. (коли він був заступником губернатора ДніпроОДА Коломойського, - ред.) хабаря в 1 млн дол.

Правоохоронці повинні дати правову оцінку діям Олійника, якого підозрюють у тиску на суд з метою припинення кримінального переслідування ряду спільників, зокрема - керівника скандальної фірми "УПС "Тараса Палія.

Примітно, що після свого звільнення, Палій поступився половиною своєї фірми словацькому підприємству "Арограф". За даними словацьких журналістів, відразу після цього "УПС" вже через кілька днів отримала сплату боргу від обласної влади в сумі 204 млн грн.

Фото: Святослав Олійник (oblrada.dp.gov.ua)

Власником "Арографа" виявилася керівник Дніпровського міського осередку партії Олійника "Україна майбутнього" Ірина Гуназа.

"Велике будівництво"

Варто відзначити, що фірма "УПС", яку пов'язують з Олійником, багаторазово була помічена в махінаціях при будівництві доріг в області і навіть стала своєрідним чемпіоном з освоєння бюджетних коштів на ремонти і будівництво доріг.

Лише за останні роки компанія отримала понад 3 млрд грн з бюджету. А цього літа "УПС" повним ходом освоювала 500 млн грн на будівництві 25 км траси на Нікополь.

При цьому, громадські активісти неодноразово фіксували порушення технології під час робіт, виконуваних "УПС".

Наразі мега-проект президента Зеленського в Дніпропетровській області теж стає "парадом недобудов". У регіоні сотні мільйонів витрачено на створення об'єктів соціальної, освітньої, спортивної сфери. Але при цьому практично ні один з них не добудований до кінця.

Наприклад, обласна влада ніяк не може завершити будівництво стадіону Трудові резерви, який розташований в Дніпрі і знаходиться на балансі області. Його реконструювали ще за минулої влади, але не встигли закінчити.

До речі, в області ціла серія недороблених спортивних об'єктів. Приміром, у Царичанці недобудований і покинутий "новий стадіон європейського рівня", який так і не змогла завершити обласна влада. А спортивну школу в Софіївці, давно обіцяну людям, обласні влади не можуть добудувати вже третій рік.

Але при цьому, за даними місцевих ЗМІ, обласна рада витрачає майже мільйон на воланчики для обласної "спортивної школи з бадмінтону", яка прописана прямо в будівлі облради, і яку при всьому бажанні неможливо знайти.

Фото: занедбаний корпус нової початкової школи в Верхівцеве (nashemisto.dp.ua)

В невеликих райцентрах та селах області ремонти шкіл та садочків також перетворилися в катастрофу. Приміром, у Аннівській школи, яку не так давно відкрили підлеглі Олійника, вчитися в холодний час (тобто більшу частину навчального року) діти та педагоги просто не зможуть: в "відремонтованою" школі по суті не працює система опалення .

У Іларіонове, що під Дніпром, забуксувало будівництво нового дитячого садка. На створення об'єкта вже були витрачені рекордні 63 млн грн з бюджету. "Роботи виконані на 80%", - чиновники рапортували. Але по факту, гроші витрачені, а об'єкт не завершено, зрозуміло, знаходиться дітям там не можна.

Обласна медицина

Медичні заклади регіону, які підпорядковуються Дніпропетровській облраді, попри гарні заяви чиновників також знаходяться в стані кризи.

Один з прикладів недобудови - амбулаторія в Адамовці Криничанського району, на яку влада витрачає мільйони, але вперто не можуть відкрити. Хоча до грудня 2019 р. об'єкт вже був майже готовий, обласна влада на чолі з Олійником виділила на об'єкт ще 3,5 млн грн. Куди пішли гроші - не ясно, але амбулаторію обласні чиновники досі не відкрили. А людям, у тому числі літнім, в цей час доводиться їздити до лікаря за 40 кілометрів по розбитим дорогам.

При цьому керівництво облради замість реального вирішення проблем та ефективного управління підлеглими медустановами займається "оптимізацією".

Так, батьків, лікарів і педагогів області обурила ініціатива обласної ради - об'єднати інтернати для дітей, які мають особливості в психічному розвитку.

Дві установи, розташовані в Верхньодніпровську, чиновники збиралися злити в одне. Щоб влади області почули їх, люди проводили мітинги під стінами облради. А керівника інтернату, який висловив незгоду з такими методами обласних керівників, без попередження звільнили.

В цілому ж, всі перераховані вище факти діяльності облради на чолі зі Святославом Олійником явно не веде партію влади до успіху. Більш того, все це неминуче кидає тінь на президента і його партію. Проте у виборців є шанс більш ніж красномовно дати цьому оцінку на виборах 25 жовтня.