Выборы в Днепре и области: почему партия власти близка к провалу

Местные выборы в Украине состоятся уже менее, чем через две недели. Список партии президента в Днепропетровский областной совет возглавил его нынешний глава Святослав Олейник. Олейника, который в свое время был замом председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, небезосновательно и сейчас относят к орбите олигарха.

За неполный год работы на посту главы облсовета Олейник неоднократно становился героем журналистских расследований из-за многочисленных фактов коррупции в регионе, а по данным Комитета избирателей Украины и вовсе не выполнил на своем посту ни одного из предвыборных общений.

Чем Олейник запомнился днепрянам на посту и почему ведет партию власти к провалу – детальнее в материале.

Дело о взятке

Национальное антикоррупционное бюро по требованию Высшего антикоррупционного суда расследует дело, в котором речь идет о вероятном получении Олейником в 2015 г. (когда он был заместителем у губернатора ДнепрОГА Коломойского, - ред.) взятки в 1 млн долл.

Правоохранители должны дать правовую оценку действий Олейника, которого подозревают в давлении на суд с целью прекращения уголовного преследования ряда сообщников, в частности - руководителя скандальной фирмы "УПС "Тараса Палия.

Примечательно, что после своего освобождения, Палий уступил половину своей фирмы словацкому предприятию "Арограф". По данным словацких журналистов, сразу после этого "УПС" уже через несколько дней получила оплату долга от областной власти в сумме 204 млн грн.

Собственником "Арографа" оказалась руководитель Днепровской городской ячейки партии Олейника "Україна майбутнього" Ирина Гуназа.

Фото: Святослав Олейник (oblrada.dp.gov.ua)

"Большая стройка"

Стоит отметить, что фирма "УПС", которую связывают с Олейником, многократно была замечена в махинациях при строительстве дорог в области и даже стала своеобразным чемпионом по освоению бюджетных средств на ремонты и строительство дорог.

Всего за последние годы компания заполучила более 3 млрд грн из бюджета. А этим летом "УПС" полным ходом осваивала 500 млн грн на строительстве 25 км трассы на Никополь.

При этом, общественные активисты неоднократно фиксировали нарушения технологии во время работ, выполняемых "УПС".

Сейчас же мега-проект президента Зеленского в Днепропетровской области также становится "парадом недостроев". В регионе сотни миллионов потрачены на создание объектов социальной, образовательной, спортивной сферы. Но при этом практически ни один из них не достроен до конца.

К примеру, областные власти никак не могут завершить строительство стадиона Трудовые резервы, который расположен в Днепре и находится на балансе области. Его реконструировали еще при прошлой власти, но не успели закончить.

Кстати, в области целая серия недоделанных спортивных объектов. К примеру, в Царичанке недостроен и заброшен "новый стадион европейского уровня", который так и не смогла завершить областная власть. А спортивную школу в Софиевке, давно обещанную людям, областные власти не могут достроить уже третий год.

Но при этом, по данным местных СМИ, областной совет тратит почти миллион на воланчики для областной "спортивной школы по бадминтону", которая прописана прямо в здании облсовета, и которую при всем желании невозможно найти.

Фото: заброшенный корпус новой начальной школы в Верховцево (nashemisto.dp.ua)

В небольших райцентрах и селах области ремонты школ и садиков также превратились в катастрофу. К примеру, в Анновской школы, которую не так давно открыли подчиненные Олейника, учиться в холодное время (т.е. большую часть учебного года) дети и педагоги просто не смогут: в "отремонтированной" школе по сути не работает система отопления .

В Илларионово, что под Днепром, забуксовало строительство нового детского садика. На создание объекта уже были потрачены рекордные 63 млн грн из бюджета. "Работы выполнены на 80%", - рапортовали чиновники. Но по факту, деньги потрачены, а объект не завершен, разумеется, находится детям там нельзя.

Областная медицина

Медицинские учреждения региона, которые подчиняются Днепропетровскому облсовету, несмотря на красивые заявления чиновников также находятся в состоянии кризиса.

Один из примеров недостроя - амбулатория в Адамовке Криничанского района, на которую власти области тратит миллионы, но упорно не могут открыть. Хотя к декабрю 2019 г. объект уже был почти готов, областная власть во главе с Олейником выделила на объект еще 3,5 млн грн. Куда ушли деньги - не ясно, но амбулаторию областные чиновники до сих пор не открыли. А людям, в том числе пожилым, в это время приходится ездить к доктору за 40 километров по разбитым дорогам.

При этом руководство облсовета вместо реального решения проблем и эффективного управления подчиненными медучреждениями занимается "оптимизацией".

Так, родителей, врачей и педагогов области возмутила инициатива областного совета - объединить интернаты для детей, имеющих особенности в психическом развитии.

Два учреждения, расположенных в Верхнеднепровске, чиновники собирались слить в одно. Чтобы власти области услышали их, люди проводили митинги под стенами облсовета. А руководителя интерната, который выразил несогласие с такими методами областных руководителей, без предупреждения уволили.

В целом же, все вышеперечисленные факты деятельности облсовета во главе со Святославом Олейником явно не ведет партию власти к успеху. Более того, все это неизбежно бросает тень на президента и его партию. Тем не менее у избирателей есть шанс более, чем красноречиво дать этому оценку на выборах 25 октября.