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Труханов лідирує на виборах мера Одеси, - екзит-пол

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні оголосили результати екзит-полу по виборах в Одесі. За їх даними, перемагає чинний міський голова Геннадій Труханов.

Про це свідчать дані екзит-полу на замовлення телеканалу "Україна 24" та програми "Свобода слова Савіка Шустера".

При цьому в Одесі буде другий тур виборів, так як Труханов не набрав понад 50% голосів. П'ятірка лідерів виглядає так:

  • Геннадій Труханов - 34,4%;
  • Микола Скорик - 17,93%;
  • Олег Філімонов - 13,75%;
  • Петро Обухів - 12,52%;
  • Сергій Ківалов - 5,44%.

Похибка екзит-полу не перевищує 1,9%. Таким чином на другий тур, крім Труханова, претендують Скорик і Філімонов.

До міськради Одеси, згідно з даними екзит-полу, точно проходять такі політичні сили:

  • "Довіряй ділам" - 23,77%;
  • ОПЗЖ - 22,38%;
  • "Слуга народу" - 15,95%;
  • "Європейська солідарність" - 12,72%;
  • "Партія Шарія" - 7,63%.

Ще дві партії - "Морська партія Ківалова" і "За майбутнє", також мають шанси на потрапляння до міськради. Вони набирають 4,16% і 3,32% відповідно.

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Кандидатами на посаду голови Одеської міськради є чинний мер Геннадій Труханов від політичної сили "Довіряй справам", Микола Скорик від "ОПЗЖ", Олег Філімонов від "Слуги народу", Сергій Ківалов від політсили Українська морська партія, Петро Обухов від "Євросолідарності",

Згідно з дослідженням групи "Рейтинг", проведеного в середині жовтня, за Труханова готові віддати голос 50,1% тих, хто вже визначився і піде на вибори. Далі йдуть Микола Скорик (ОПЗЖ), Олег Філімонов ("Слуга народу"), Сергій Ківалов ("Морська партія Ківалова") і Петро Обухів ("Європейська солідарність").

Зазначимо, партії-фаворити розповіли, з ким готові співпрацювати в Одеській міськраді.

Також РБК-Україна писало, що в Україну прибули майже 70 міжнародних спостерігачів.

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