Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, - экзит-пол

Сегодня объявили результаты экзит-пола по выборах в Одессе. По их данным, побеждает действующий городской глава Геннадий Труханов.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

При этом в Одессе будет второй тур выборов, так как Труханов не набрал более 50% голосов. Пятерка лидеров выглядит так:

Геннадий Труханов - 34,4%;

Николай Скорик - 17,93%;

Олег Филимонов - 13,75%;

Петр Обухов - 12,52%;

Сергей Кивалов - 5,44%.

Погрешность экзит-пола не превышает 1,9%. Таким образом на второй тур, кроме Труханова, претендуют Скорик и Филимонов.

В горсовет Одессы, согласно данным экзит-пола, точно проходят такие политические силы:

"Доверяй делам" - 23,77%;

ОПЗЖ - 22,38%;

"Слуга народа" - 15,95%;

"Европейская солидарность" - 12,72%;

"Партия Шария" - 7,63%.

Еще две партии - "Морская партия Кивалова" и "За майбутнє", также имеют шансы на попадание в горсовет. Они набирают 4,16% и 3,32% соответственно.

Кандидатами на должность главы Одесского горсовета являются действующий мэр Геннадий Труханов от политической силы "Доверяй делам", Николай Скорик от "ОПЗЖ", Олег Филимонов от "Слуги народа", Сергей Кивалов от политсилы Украинская морская партия, Петр Обухов от "Евросолидарности",

Согласно исследованию группы "Рейтинг", проведенного в середине октября, за Труханова готовы отдать голос 50,1% тех, кто уже определился и пойдет на выборы. Далее идут Николай Скорик (ОПЗЖ), Олег Филимонов ("Слуга народа"), Сергей Кивалов ("Морская партия Кивалова") и Петр Обухов ("Европейская солидарность").

Отметим, партии-фавориты рассказали, с кем готовы сотрудничать в Одесском горсовете.

РБК-Украина писало, что в Украину прибыли почти 70 международных наблюдателей.