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Партии-фавориты рассказали, с кем готовы сотрудничать в Одесском горсовете

Новина українською → Одесса, Четверг 22 октября 2020 15:19
Партии-фавориты рассказали, с кем готовы сотрудничать в Одесском горсовете Фото: выборы (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

По результатам опросов группы "Рейтинг", патрия "Доверяй делам" получает первый результат и 36,2% голосов на местных выборах. Но этого недостаточно, чтобы сформировать "промэрское" большенство в Одессе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Одессу: кто пытается забрать власть у Труханова".

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов и его партия готовы к взаимодействию со всему политическими силами, "нацеленными на конструктив". В "Слуге народа", в свою очередь, сказали изданию, что будут "сотрудничать не с партиями, а с людьми".

"Понимаете, все, кто попадет в горсовет, - это в любом случае одесситы. Это люди, которые здесь живут и работают. Я не смотрю на их партийную принадлежность, я смотрю на то, что они готовы сделать для Одессы", - объяснил кандидат от "Слуги народа" Олег Филимонов.

Именно СН может стать союзником партии Труханова. В такой конфигурации ей должен отойти пост секретаря горсовета. Однако на эту должность может претендовать и ОПЗЖ. Впрочем, по словам Николая Скорика, его партия пока не ведет каких-либо переговоров с кем-либо о сотрудничестве в горсовете.

Отметим, что сейчас на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится два дела против Труханова. Обвинительный приговор по одной из них запрещает занимать государственные должности. В итоге "у руля" может оказаться та партия, которой отойдет пост секретаря.

Четвертая по количеству фракция в горсовете может быть у "Евросолидарности". По словам главы списка Петра Обухова,"Евросолидарность" готова поддерживать все полезные для города решения от любой политической силы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили создание так называемой "сетки" подкупа избирателей на местных выборах.

Отметим, ЦИК снял однофамильцев Филимонова и Зеленского с выборов мэра Одессы.

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