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Партії-фаворити розповіли, з ким готові співпрацювати в Одеській міськраді

Новость на русском → Одеса, Четвер 22 жовтня 2020 15:19
Партії-фаворити розповіли, з ким готові співпрацювати в Одеській міськраді Фото: вибори (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

За результатами опитування групи "Рейтинг", патрія "Довіряй ділам" отримує перший результат та 36,2% голосів на місцевих виборах. Але цього недостатньо, щоби сформувати "промерську" більшість в Одесі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Одесу: хто намагається забрати владу у Труханова".

Чинний мер Одеси Геннадій Труханов і його партія готові до взаємодії з усіма політичними силами, "націленими на конструктив". У "Слузі народу", у свою чергу, сказали виданню, що будуть "співпрацювати не з партіями, а з людьми".

"Розумієте, всі, хто потрапить в міськраду, - це в будь-якому випадку одесити. Це люди, які тут живуть і працюють. Я не дивлюся на їх партійну приналежність, я дивлюся на те, що вони готові зробити для Одеси", - пояснив кандидат від "Слуги народу" Олег Філімонов.

Саме СН може стати союзником партії Труханова. У такій конфігурації їй має відійти посада секретаря міськради. Однак на це крісло може претендувати і ОПЗЖ. Утів, за словами Миколи Скорика, його партія поки не веде жодних перемовин про співпрацю в міськраді.

Зазначимо, що зараз на розгляді Вищого антикорупційного суду знаходиться дві справи проти Труханова. Обвинувальний вирок по одній із них забороняє займати державні посади. У підсумку "біля керма" може виявитися та партія, якій відійде посада секретаря міськради. Якщо місто залишається без мера, його повноваження перебирає саме секретар.

Четверта за чисельністю фракція у міськраді може бути у "Євросолідарності". За словами голови списку Петра Обухова, вони готові підтримувати всі корисні для міста рішення від будь-якої політичної сили.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили створення так званої "сітки" підкупу виборців на місцевих виборах.

Зазначимо, ЦВК зняв однофамільців Філімонова і Зеленського з виборів мера Одеси.

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