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Местные выборы в Одессе: все подробности

Новина українською → Одесса, Суббота 24 октября 2020 13:33
Местные выборы в Одессе: все подробности Выборы в Одессе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

В воскресенье, 25 октября, по всей стране украинцы пойдут на участки, чтобы выбрать руководителей своих населенных пунктов и депутатов местных советов. Подробнее о выборах в Одессе, какие кандидаты и партии будут бороться за власть в городе – в материале РБК-Украина.

Кто будет бороться за кресло мэра

В бюллетене одесситы увидят список из 23 кандидатов, претендующих на пост мэра Одессы. Среди них бывшие и нынешние народные депутаты, бизнесмены, активисты и уже традиционно – Дарт Вейдер.

Геннадий Труханов

Городский голова Одессы вторую каденцию подряд. Идет на выборы от своей политической силы "Доверяй делам". В прошлом семь лет был депутатом Одесского городского совет. Затем прошел в Верховную раду от Партии регионов, где проработал вплоть до избрания мэром в 2014-м.

Местные выборы в Одессе: все подробности

Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Николай Скорик

Народный депутат из "Оппозиционной платформы – За життя", от которой и баллотируется в мэры Одессы. Во время Евромайдана руководил областной государственной администрацией. До этого был министром финансов АР Крым и депутатом Одесского облсовет. До похода в политику девять лет проработал в ныне обанкротившемся "Имэксбанке".

Местные выборы в Одессе: все подробности

Николай Скорик (facebook.com/SkorykNikolay)

Олег Филимонов

Народный артист Украины, актер и сценарист идет на выборы мэра от "Слуги народа". Играл в команде КВН "Одесские джентельмены". Известен по таким проектам, как "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Филимонов и компания", "Сделай мне смешно" и "Камера смеха". Филимонов также является совладельцем мультиплекса "Золотой Дюк" на Таирово.

Местные выборы в Одессе: все подробности

Олег Филимонов (facebook.com/Олег Филимонов)

Сергей Кивалов

Многолетний президент Одесской юридической академии идет на выборы от своей собственной политсилы Украинская морская партия. Бывший нардеп шести созывов. В 2004 году был главой ЦИК в период первого и второго тура выборов президента.

Местные выборы в Одессе: все подробности

Сергей Кивалов (facebook.com/s.kivalov)

Петр Обухов

Баллотируется в мэры Одессы от "Европейской солидарности". Возглавляет городскую организацию этой политсилы. Обухов – программист, предприниматель и общественный активист. Известен в городе как создатель сервиса такси "Бонд" и основатель сайта "Думская".

Местные выборы в Одессе: все подробности

Петр Обухов (facebook.com/peterodua)

Также в выборах Одесского городского головы участвуют:

  • Пенсионер Альберт Байжанов от партии "За Права Людини".
  • Гендиректор юрфирмы InTrust Максим Болдин от партии "Перемога Пальчевского".
  • Активист Сергей Варламов от "Национального корпуса".
  • Оператор в общественной организации "Мото хелс" Дарт Николаевич Вейдер от "Блока Дарта Вейдера".
  • Бывший мэр города и экс-нардеп Эдуард Гурвиц, который идет на выборы от именной политсилы "Блок Эдуарда Гурвица".
  • Глава Ассоциацией женщин Украины "Дія", руководитель "Голоса" в Одесской области Наталья Делиева.
  • Блогер и поэт Станислав Домбровский.
  • Участник движения "Куликово поле" Морис Ибрагим.
  • Врач, преподаватель и предприниматель Сергей Калинчук от партии "За майбутнє".
  • Предприниматель, общественный активист Михаил Кузаконь.
  • Активист и руководитель одесского отделения Офиса простых решений и результатов Олег Михайлик.
  • Представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне, бизнесмен Юрий Печерский.
  • Экс-депутат Одесского горсовета нескольких созывов Георгий Селянин от "Батькивщины".
  • Предприниматель, глава общественной организации "Громадський нагляд "Молодь плюс" Виктория Стоянова.
  • Временно безработная Мария Трунина, о которой нет информации в открытом доступе.
  • Экс-министр транспорта и связи, бизнесмен Евгений Червоненко от партии “Наш край”.
  • Руководитель общественной организации "Южноукраинский центр этнических и политических исследований "Лад" Геннадий Чижов от партии "Сила и Честь".
  • Временно безработный Игорь Щербина, о котором не найти каких-либо данных в сети.

Кто идет в Одесский городской совет

Получить депутатские мандаты в горсовете хотят 15 партий. Среди них:

"Доверяй делам" во главе с Геннадием Трухановым. Также в его команде идет заммэра Павел Вугельман, председатель фракции "Доверяй делам" в нынешнем горсовете Олег Брындак, глава КП "Одестранспарксервис" Сергей Дубенко и до недавнего времени глава фракции Украинской морской партии в горсовете Светлана Осауленко.

"Оппозиционная платформа – За жизнь", которую ведет в горсовет кандидат в мэры от этой партии, нардеп Николай Скорик. В списке кандидатов от этой партии директор и владелец "Мост-ТВ" Дина Яценко, коммерческий директор ТРК "Клуб ТВ" (владеет телеканалом "Одеса.live") Елена Вододюк, председатель правления "Місто банк" Иван Демченко, а также множество нынешних депутатов городского и областного совета, в частности – Виктор Баранский.

"Слуга народа", список которой возглавляет кандидат в мэры Олег Филимонов. Среди кандидатов, идущих в горсовет от президентской политсилы – председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский, шахматистка Наталья Жукова, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль, замдиректора Одесского художественного музея Александра Ковальчук, а также исполнительный директор "Независимой ассоциации банков Украины" Елена Коробкова (которую в прошлом году исключили из списка СН на выборах в Раду).

"Европейская солидарность" во главе с кандидатом в мэры от этой партии Петром Обуховым. Также в горсовет от "Евросолидарности" баллотируются руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, секретарь Одесского горсовета Алексей Потапский и журналист "Думская ТВ" Анастасия Большедворова.

Украинская морская партия, которую ведет в горсовет кандидат в мэры от этой политсилы Сергей Кивалов. Среди кандидатов в городские депутаты от УМП – народный артист, художественный руководитель труппы "Маски" Георгий Делиев (супруга его брата идет в мэры от "Голоса" и ведет эту партию в горсовет).

Как голосовать на местных выборах в Одессе

Выборы мэра могут пройти в два тура, если никто из кандидатов не наберет 50 и больше процентов по итогам голосования 25 октября. Выборы местных советов пройдут по новым правилам.

Теперь во всех больших городах отдать свой голос можно не только за одну из политсил, но и за одного из ее кандидатов. В этом смысл пропорциональной системы открытых списков, закрепленной в новом Избирательном кодексе.

Важно помнить: выбрав условную партию А, нельзя голосовать за кандидата от условный партии Б. В таком случае голос за кандидата засчитан не будет.

Напомним, что в этом году местные выборы в Украине будут проходит по новым правилам.

Также, перед тем, как идти на избирательный участок, важно знать правила заполнения бюллетеня.

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