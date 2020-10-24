Местные выборы в Одессе: все подробности
В воскресенье, 25 октября, по всей стране украинцы пойдут на участки, чтобы выбрать руководителей своих населенных пунктов и депутатов местных советов. Подробнее о выборах в Одессе, какие кандидаты и партии будут бороться за власть в городе – в материале РБК-Украина.
Кто будет бороться за кресло мэра
В бюллетене одесситы увидят список из 23 кандидатов, претендующих на пост мэра Одессы. Среди них бывшие и нынешние народные депутаты, бизнесмены, активисты и уже традиционно – Дарт Вейдер.
Геннадий Труханов
Городский голова Одессы вторую каденцию подряд. Идет на выборы от своей политической силы "Доверяй делам". В прошлом семь лет был депутатом Одесского городского совет. Затем прошел в Верховную раду от Партии регионов, где проработал вплоть до избрания мэром в 2014-м.
Геннадий Труханов (РБК-Украина)
Николай Скорик
Народный депутат из "Оппозиционной платформы – За життя", от которой и баллотируется в мэры Одессы. Во время Евромайдана руководил областной государственной администрацией. До этого был министром финансов АР Крым и депутатом Одесского облсовет. До похода в политику девять лет проработал в ныне обанкротившемся "Имэксбанке".
Николай Скорик (facebook.com/SkorykNikolay)
Олег Филимонов
Народный артист Украины, актер и сценарист идет на выборы мэра от "Слуги народа". Играл в команде КВН "Одесские джентельмены". Известен по таким проектам, как "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Филимонов и компания", "Сделай мне смешно" и "Камера смеха". Филимонов также является совладельцем мультиплекса "Золотой Дюк" на Таирово.
Олег Филимонов (facebook.com/Олег Филимонов)
Сергей Кивалов
Многолетний президент Одесской юридической академии идет на выборы от своей собственной политсилы Украинская морская партия. Бывший нардеп шести созывов. В 2004 году был главой ЦИК в период первого и второго тура выборов президента.
Сергей Кивалов (facebook.com/s.kivalov)
Петр Обухов
Баллотируется в мэры Одессы от "Европейской солидарности". Возглавляет городскую организацию этой политсилы. Обухов – программист, предприниматель и общественный активист. Известен в городе как создатель сервиса такси "Бонд" и основатель сайта "Думская".
Петр Обухов (facebook.com/peterodua)
Также в выборах Одесского городского головы участвуют:
- Пенсионер Альберт Байжанов от партии "За Права Людини".
- Гендиректор юрфирмы InTrust Максим Болдин от партии "Перемога Пальчевского".
- Активист Сергей Варламов от "Национального корпуса".
- Оператор в общественной организации "Мото хелс" Дарт Николаевич Вейдер от "Блока Дарта Вейдера".
- Бывший мэр города и экс-нардеп Эдуард Гурвиц, который идет на выборы от именной политсилы "Блок Эдуарда Гурвица".
- Глава Ассоциацией женщин Украины "Дія", руководитель "Голоса" в Одесской области Наталья Делиева.
- Блогер и поэт Станислав Домбровский.
- Участник движения "Куликово поле" Морис Ибрагим.
- Врач, преподаватель и предприниматель Сергей Калинчук от партии "За майбутнє".
- Предприниматель, общественный активист Михаил Кузаконь.
- Активист и руководитель одесского отделения Офиса простых решений и результатов Олег Михайлик.
- Представитель Торгово-промышленной палаты Украины в Швейцарии и Лихтенштейне, бизнесмен Юрий Печерский.
- Экс-депутат Одесского горсовета нескольких созывов Георгий Селянин от "Батькивщины".
- Предприниматель, глава общественной организации "Громадський нагляд "Молодь плюс" Виктория Стоянова.
- Временно безработная Мария Трунина, о которой нет информации в открытом доступе.
- Экс-министр транспорта и связи, бизнесмен Евгений Червоненко от партии “Наш край”.
- Руководитель общественной организации "Южноукраинский центр этнических и политических исследований "Лад" Геннадий Чижов от партии "Сила и Честь".
- Временно безработный Игорь Щербина, о котором не найти каких-либо данных в сети.
Кто идет в Одесский городской совет
Получить депутатские мандаты в горсовете хотят 15 партий. Среди них:
"Доверяй делам" во главе с Геннадием Трухановым. Также в его команде идет заммэра Павел Вугельман, председатель фракции "Доверяй делам" в нынешнем горсовете Олег Брындак, глава КП "Одестранспарксервис" Сергей Дубенко и до недавнего времени глава фракции Украинской морской партии в горсовете Светлана Осауленко.
"Оппозиционная платформа – За жизнь", которую ведет в горсовет кандидат в мэры от этой партии, нардеп Николай Скорик. В списке кандидатов от этой партии директор и владелец "Мост-ТВ" Дина Яценко, коммерческий директор ТРК "Клуб ТВ" (владеет телеканалом "Одеса.live") Елена Вододюк, председатель правления "Місто банк" Иван Демченко, а также множество нынешних депутатов городского и областного совета, в частности – Виктор Баранский.
"Слуга народа", список которой возглавляет кандидат в мэры Олег Филимонов. Среди кандидатов, идущих в горсовет от президентской политсилы – председатель правления банка "Восток" Вадим Мороховский, шахматистка Наталья Жукова, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль, замдиректора Одесского художественного музея Александра Ковальчук, а также исполнительный директор "Независимой ассоциации банков Украины" Елена Коробкова (которую в прошлом году исключили из списка СН на выборах в Раду).
"Европейская солидарность" во главе с кандидатом в мэры от этой партии Петром Обуховым. Также в горсовет от "Евросолидарности" баллотируются руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд, секретарь Одесского горсовета Алексей Потапский и журналист "Думская ТВ" Анастасия Большедворова.
Украинская морская партия, которую ведет в горсовет кандидат в мэры от этой политсилы Сергей Кивалов. Среди кандидатов в городские депутаты от УМП – народный артист, художественный руководитель труппы "Маски" Георгий Делиев (супруга его брата идет в мэры от "Голоса" и ведет эту партию в горсовет).
Как голосовать на местных выборах в Одессе
Выборы мэра могут пройти в два тура, если никто из кандидатов не наберет 50 и больше процентов по итогам голосования 25 октября. Выборы местных советов пройдут по новым правилам.
Теперь во всех больших городах отдать свой голос можно не только за одну из политсил, но и за одного из ее кандидатов. В этом смысл пропорциональной системы открытых списков, закрепленной в новом Избирательном кодексе.
Важно помнить: выбрав условную партию А, нельзя голосовать за кандидата от условный партии Б. В таком случае голос за кандидата засчитан не будет.
Напомним, что в этом году местные выборы в Украине будут проходит по новым правилам.
Также, перед тем, как идти на избирательный участок, важно знать правила заполнения бюллетеня.