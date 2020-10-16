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"За майбутнє" заявляє про повернення політичних репресій

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 12:41
"За майбутнє" заявляє про повернення політичних репресій Фото: Ігор Палиця (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Влада вдається до залякування кандидатів від політичної партії "За майбутнє" та простих громадян, які беруть участь у зустрічах із партійцями.

Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій на офіційному сайті.

Так, 15 жовтня, близько 18-ої години, у Запоріжжі невідомі обстріляли авто з кандидатами в депутати Запорізької міської ради від партії "За майбутнє" - ветераном АТО Сергієм Кириком та Тетяною Лазаревич, які поверталися із зустрічі з виборцями.

Також, як ідеться в документі, влада розгорнула системну кампанію цькування учасників зустрічей з активістками жіночого руху партії "За майбутнє", які в рамках всеукраїнського туру спілкуються з представниками громад та ініціюють вирішення важливих проблем місцевого значення.

"В одному з міст активістки зустрілися з директоркою місцевого закладу культури, яку після цього залякали настільки, що вона просила не тільки не озвучувати проблеми, про які розповідала, а й узагалі не згадувати її імені", - наголошують у партії.

У політсилі заявляють, що захищатимуть кожного, хто звернеться по допомогу, незалежно від політичних уподобань, та просять інформувати про політичні переслідування.

"Натомість, кожен, хто розгортає в країні політичний терор, буде покараний згідно з чинним законодавством. Ми не допустимо повернення атмосфери страху та залякувань, переслідувань і знущань за інакодумство. Вимагаємо від влади негайно припинити ганебну практику політичного терору, забезпечити гарантії кожному вільно висловлювати свої думки та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які вчинили порушення закону", - резюмували в партії.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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