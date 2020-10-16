"За майбутнє" заявляет о возвращении политических репрессий

Власть прибегает к запугиванию кандидатов от политической партии "За майбутнє" и простых граждан, которые принимают участие во встречах с партийцами.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на официальном сайте.

Так, 15 октября, около 18-ти часов, в Запорожье неизвестные обстреляли автомобиль с кандидатами в депутаты Запорожского городского совета от партии "За майбутнє" - ветераном АТО Сергеем Кириком и Татьяной Лазаревич, которые возвращались со встречи с избирателями.

Так же, как говорится в документе, власть развернула системную кампанию травли участников встреч с активистками женского движения партии "За майбутнє", которые в рамках всеукраинского тура общаются с представителями общин и инициируют решение важных проблем местного значения.

"В одном из городов активистки встретились с директором местного учреждения культуры, которую после этого запугали настолько, что она просила не только не озвучивать проблемы, о которых рассказывала, а и вообще не упоминать ее имени", - отмечают в партии.

В политсиле заявляют, что будут защищать каждого, кто обратится за помощью, независимо от политических предпочтений, и просят информировать о политические преследования.

"Зато, каждый, кто разворачивает в стране политический террор, будет наказан в соответствии с действующим законодательством. Мы не допустим возврата атмосферы страха и запугиваний, преследований и издевательств за инакомыслие. Требуем от властей немедленно прекратить позорную практику политического террора, обеспечить гарантии каждому свободно высказывать свои мнения и принять меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших нарушение закона", - резюмировали в партии.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.