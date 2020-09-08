Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Українські правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення на місцевих виборах. У Міністерства внутрішніх справ достатньо сил для контролю передвиборчого процесу.

Про це у відеозверненні заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, через кілька днів кандидати почнуть передвиборну агітацію. Він просить учасників виборчого процесу дотримуватися закону, не порушувати правила агітації та не розхитувати ситуацію на округах.

"Хочу попередити: у МВС України достатньо сил, засобів і мотивації для контролю передвиборчого процесу. Ми будемо жорстко реагувати на всі спроби побудови "передвиборних сіток", на підкуп виборців, провокації та інші порушення", - зазначив Аваков.

Він також підкреслив, що МВС співпрацюють з Центрвиборчкомом і громадянською мережею ОПОРА, що здійснюють моніторинг передвиборної гонки і фіксують порушення.

Крім того, Аваков просить кандидатів і передвиборчі штаби не проводити масові заходи в умовах пандемії COVID-19 і карантину.

Заява міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у зв'язку із початком виборчої кампанії В Україні офіційно... Опубліковано МВС України Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Центральну виборчу комісію подалиб до суду і вимагають скасувати постанову про вибори.

Координатор громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в інтерв'ю РБК-Україна розповіла, що місцеві вибори скасувати не можна, можна лише відстрочити.